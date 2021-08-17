Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 50 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını gösteren sıcaklık raporunun ardından, temmuz ayı yağış raporu da yayımladı.

Temmuz sonu itibarıyla 2020-2021 su/tarım yılı 10 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, 1 Ekim 2020-31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları, normali ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşti.

10 aylık kümülatif yağışlar, normaline göre yüzde 23, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre yüzde 22 azaldı. Türkiye geneli 10 aylık su/tarım yılı yağışlarının son 60 yılın en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.

Temmuz yağışları azalış gösterdi

2021 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre ise Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline göre artış gösterdi.

Temmuz ayı yağışı 19 mm, normali (1981-2010) 16.4 mm ve 2020 yılı temmuz ayı yağışı 14.1 mm olarak açıklandı.

Yağışlarda normaline göre yüzde 16, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 35 artış gerçekleşti.

Yüzde 80'den fazla azalma

Bölge geneli yağışlarda ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri normallerinin altında yağış aldı.

Yağışlar Batı Trakya, İzmir, Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur, Ankara'nın güneyi, Nevşehir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ile Van Gölü'nün batı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.

En fazla yağış Rize'de

Çanakkale, Sakarya, Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi normalinin iki katından fazla yağış aldı.

Temmuz ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 235 mm ile Rize’de, en az yağış 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt’te kaydedilirken, normaline göre en fazla azalma %89 ile Hatay ve %88 ile Edirne’de gerçekleşti.

Yağışlı gün sayıları 1 güne kadar düştü

Yağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu’nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20 günün üzerine çıktığı gözlendi.

Marmara ve Akdeniz'de yağışlar 2020'ye göre yüzde 100'den fazla arttı

Marmara Bölgesi'nde temmuz yağışı 20,6 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgenin normali 23,3 milimetre iken geçen yılın aynı ayında yağış 4,8 milimetrede kalmıştı. Yağışlarda normaline göre yüzde 12 azalış olurken yıllık bazda meydana gelen büyük artış dikkati çekti.

Ege Bölgesi'nde ise temmuz yağışı 7,7 milimetre oldu. Bölgenin normali 11,1 milimetre iken Temmuz 2020'de yağış 6,6 milimetre olarak gerçekleşmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 31 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 17 artış gözlendi.

Akdeniz Bölgesi'nin ise temmuz ayı yağışı 5,8 milimetre olarak hesaplandı. Bölgenin normali 8,7 milimetre iken geçen yılın aynı ayında yağış 2,3 milimetre olarak gerçekleşmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 33 azalış olmasına karşın, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100'den fazla artış görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar normale göre yüzde 40 azaldı

Söz konusu ayda İç Anadolu Bölgesi'nin yağışları ise 7,5 milimetre olarak belirlendi. Normali 12,4 milimetre olan bölgenin Temmuz 2020 yağışı 5,7 milimetre olmuştu. Normaline göre yüzde 40 azalış görülen bölgenin temmuz yağışında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 artış tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise geçen ay yağış 61,8 milimetre oldu. Normali 37,4 milimetre olarak kaydedilen bölgede geçen yılın aynı ayında yine 37,4 milimetre yağış kayıtlara geçmişti. Yağışlar geçen ay normaline ve Temmuz 2020'ye göre yüzde 65 arttı.

Temmuz ayında, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışın 17,1 milimetre olduğu kaydedildi. Bölgenin normali 15,7 milimetre iken geçen yılın aynı ayında 23,1 milimetre olmuştu. Yağışlarda normaline göre yüzde 9 artış görülürken Temmuz 2020'ye kıyasla yüzde 26 azalış gerçekleşti.

Söz konusu ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağış 2,3 milimetre olarak hesaplandı. Bölgenin normali 1,2 milimetre iken geçen yılın aynı ayında 2,6 milimetre olarak kaydedilmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 92 artış belirlenirken yıllık bazda yüzde 12 azalış görüldü.