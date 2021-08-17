Bursa'da dün akşam saatlerinde Kumyaka, Söğütpınar ve Eğerce sahiline yetişkin ölü yunus balıklarının cansız bedenleri vurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Bursa’da son zamanlarda sahil kıyılarına vuran ölü yunus balıkları, görenleri tedirgin ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Geçtiğimiz hafta Mudanya Arnavutköy'e vuran ve vatandaşlar tarafından insan cesedi zannedilen yunus, büyük panik yaşatmıştı.

Bu kez üç sahile peş peşe vuran yunus balıklarının balıkçı ağlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bölge sakinleri ve çevreciler, konunun araştırılması için Bursa Valiliği'ni göreve çağırırken, kaçak atılan balıkçı ağlarının toplatılması ve cezai yaptırım uygulanmasını istiyor.