Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ölü yunus balıkları karaya vurdu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3 köyün sahiline peş peşe yunus balıklarının cansız bedenleri vurdu. Geçen hafta da bir yunus ölü bulunmuştu. Bölge sakinleri yunus ölümlerinin araştırılmasını istiyor.
Bursa'da dün akşam saatlerinde Kumyaka, Söğütpınar ve Eğerce sahiline yetişkin ölü yunus balıklarının cansız bedenleri vurdu.
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da son zamanlarda sahil kıyılarına vuran ölü yunus balıkları, görenleri tedirgin ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Geçtiğimiz hafta Mudanya Arnavutköy'e vuran ve vatandaşlar tarafından insan cesedi zannedilen yunus, büyük panik yaşatmıştı.
Bu kez üç sahile peş peşe vuran yunus balıklarının balıkçı ağlarından kaynaklandığı düşünülüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Bölge sakinleri ve çevreciler, konunun araştırılması için Bursa Valiliği'ni göreve çağırırken, kaçak atılan balıkçı ağlarının toplatılması ve cezai yaptırım uygulanmasını istiyor.
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