Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da terör operasyonunda 8 gözaltı
Batman’da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Kozluk ve Beşiri ilçelerinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi ve dijital materyal el konuldu.
Gözaltına alınan 8 zanlıdan 7’si savcılık tarafından, bir zanlı da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü Batman
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