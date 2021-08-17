İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes Çamönü Mahallesindeki bir adreste A.K'nin kumar oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma ve Menderes ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi. Operasyonda 30 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

45 bin 944 lira ceza kesildi

Kumar oynayan 30 kişiye 38 bin 744 lira, maske takma yasağına uymayan 8 kişiye de 7 bin 200 lira olmak üzere toplam 45 bin 944 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheli A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adreste bulunanlardan hakkında yakalama kararı bulunan İ.Ö. gözaltına alındı.