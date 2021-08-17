Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 20 söndürme aracıyla yangına müdahale etti. Gece boyunca devam eden yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.