Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 07:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Gece boyu devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 20 söndürme aracıyla yangına müdahale etti. Gece boyunca devam eden yangın kısmen kontrol altına alındı.
Ekiplerin yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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