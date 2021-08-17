Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 07:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da trafik denetimi: 29 araca ceza kesildi
İstanbul Kartal sahil yolunda ekipler, trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere 23 bin 497 lira ceza kesildi; 1 araç trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler, Kartal Sahil yolunda denetim yaptı.
Trafiği tehlikeye atanlar, araçlarında abartılı egzoz gibi kural dışı değişikler yapanlar, modifiyeli araç kullananlar denetlendi.
Durdurulan araçlar tek tek kontrol edildi. Şüpheli görülen araçlarda kumandalı egzoz sistemi olup olmadığına bakıldı.
Kuralları ihlal eden 29 araca 23 bin 497 lira ceza kesildi; 1 araç ise trafikten men edildi.
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