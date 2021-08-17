Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler, Kartal Sahil yolunda denetim yaptı.

Trafiği tehlikeye atanlar, araçlarında abartılı egzoz gibi kural dışı değişikler yapanlar, modifiyeli araç kullananlar denetlendi.

Durdurulan araçlar tek tek kontrol edildi. Şüpheli görülen araçlarda kumandalı egzoz sistemi olup olmadığına bakıldı.

Kuralları ihlal eden 29 araca 23 bin 497 lira ceza kesildi; 1 araç ise trafikten men edildi.