Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da ormanda ateş yakan 5 kişiye ceza
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve otluk alanlarda ateş yakmak yasak. Buna uymayıp ormanlık alanda mangal yapmak için ateş yakan 5 kişiye ceza kesildi.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan orman yangınları dolayısıyla ateş yakmanın yasak olduğu alanlarda denetimlerini artırdı.
Ekipler, farklı noktalardaki otluk ve ormanlık alanlarda mangal yapmak için ateş yakan 5 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 427'şer lira idari para cezası uyguladı.
Etiketler: Aydın Orman Yangını
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