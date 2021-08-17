Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan orman yangınları dolayısıyla ateş yakmanın yasak olduğu alanlarda denetimlerini artırdı.

Ekipler, farklı noktalardaki otluk ve ormanlık alanlarda mangal yapmak için ateş yakan 5 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 427'şer lira idari para cezası uyguladı.