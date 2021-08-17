Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 85 milyon dozu geçti
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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