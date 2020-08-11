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Hatay'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay'da emniyet ekiplerinin FETÖ'ye yönelik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun, Belen, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, B.A, B.G, M.Y. ve N.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: hatay haber hatay fetö opersayonuSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 18:22
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