Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki toplam 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.