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Adıyaman'da 27 eve karantina kararı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki toplam 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:53
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