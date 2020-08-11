Haber Giriş: Kaynak: AA
Terör gruplarına katılmak isteyen 3 kişi Hatay'da yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'den hareket edip Suriye'deki terör gruplarına katılmak istedikleri gerekçesiyle Hatay'da yakalanan 3 kişi cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Suriye'deki terör gruplarına katılmak için kentten Hatay'a hareket eden 3 kişiyi belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi Hatay'da yakaladı.
Mersin'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: mersin haber mersin terör operasyonuSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:36
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