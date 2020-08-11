İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimiz Kelkit İlçesi Kızılca Köyü'nde koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan 5 kişiyle temaslı 23 kişi tespit edilmiş olup, filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’de Merkez ilçeye bağlı Boğalı köyü, Şiran ilçesine bağlı Evren köyü, Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi ve Kızılca köyüyle birlikte karantina altına alınan yerleşim birimi an itibarıyla 4 oldu.