Balıkesir'in Edremit ilçesi Dalyan mevkiindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yazlık konutların bulunduğu bölgeye doğru yöneldi.

Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ve arazöz ile 1 helikopter bölgeye sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ve jandarma ekipleri de Sahil ve Ülkü Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan alevler kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bölgeye helikopterin gelmesini beklediklerini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Şu anda ciddi bir şey gözükmüyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekipler ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu anda ciddi bir şey gözükmüyor. Yerleşim yerlerine gerekli müdahale yapıldı. Diğer alanlara da müdahale ediyorlar. Orman Bölge Müdürümüzle de görüştüm. Şu anda sıkıntı oluşturacak bir durum yok."

Bütün ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiğini anlatan Kaldırım, "Yerleşim yerleriyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Tedbiren boşaltmalar da yapıldı. Şu anda inşallah bir sıkıntı olmadan yangın söndürülecek" dedi.