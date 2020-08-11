Haber Giriş: Kaynak: DHA
3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan'ın, 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı.
Devrek ilçseinde yaşayan Mahmut Baycan'ın, evinin önünde beslediği köpeği 3 ay önce kayboldu.
O günden bu güne her gün köpeğini arayan Baycan, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yaparken köpeğini gördü.
Köpeğin, sahibinin üzerine atlayarak verdiği tepki görenleri duygulandırdı.
Etiketler: zonguldak kayıp köpek kavuşma anıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:11
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