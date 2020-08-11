Devrek ilçseinde yaşayan Mahmut Baycan'ın, evinin önünde beslediği köpeği 3 ay önce kayboldu.

O günden bu güne her gün köpeğini arayan Baycan, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yaparken köpeğini gördü.

Köpeğin, sahibinin üzerine atlayarak verdiği tepki görenleri duygulandırdı.