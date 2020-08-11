Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.