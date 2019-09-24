Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan ikisinin askeri personel olduğu belirlendi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: AA, TRT Haber