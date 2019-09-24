Türkiye
Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı24 Eylül 2019 Salı 09:33 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 10:34
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan ikisinin askeri personel olduğu belirlendi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: AA, TRT Haber
Etiketler: kamyonet hatay düzensiz göçmen ambulans