Türkiye
Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 50 gözaltı kararı24 Eylül 2019 Salı 09:09 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 09:36
Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurduğu belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA