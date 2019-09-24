Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan 31 zanlının işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 30 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, FETÖ silahlı terör örgütünün sınavlarda yaptığı usulsüzlüklere yönelik soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, 2011 yılında Komiser Yardımcılığı Sınavındaki usulsüzlüklere yönelik 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 22 ilde 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 22 şüpheli şahsın yakalandığı, 1 şahsın tutuklu olduğu, 7 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.

Kaynak: AA