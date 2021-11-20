Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da askeri araç devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Sağlık durumları iyi olan askerler çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.
Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde 'kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, orta refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
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