Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 04:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Altınözü (Hatay)
Tarih:2023-03-30
Saat:04:21:29 TSİ
Enlem:36.086 N
Boylam:36.194 E
Derinlik:15.17 km
Detay:https://t.co/eWuuKo7Jkm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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