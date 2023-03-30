Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 03:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahla ateş açılan iş yerindeki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Küçükçekmece'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi Şahinler Sokak'taki motosiklet tamircisinin önüne gelen motosikletli ve kasklı 2 şüpheliden biri, uzun namlulu silahla iş yerine ateş açtı.
Saldırıda iş yerine çok sayıda mermi isabet ederken, içeride bulunanlardan 3'ü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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