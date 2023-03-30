Tekirdağ'daki fabrika yangını kontrol altında
Tekirdağ Çerkezköy'deki bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına fırladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kontrol altına alındı
Alevler, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çabası sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.
Tekirdağ Çerkezköy’deki fabrika yangını 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Detayları @trthaber Muhabiri Levent Silistre aktardı.https://t.co/Fylg3RIOnw pic.twitter.com/zCI3kHwKEy— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 30, 2023
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