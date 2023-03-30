Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil metro yoluna uçtu: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Bakırköy'de metro yoluna düşen otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
E-5 yanyol Bakırköy mevkisi Ankara istikametinde Merve Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak metro yoluna düştü.
Kaza nedeniyle Merve Ö. ile otomobilde bulunan Merve L. yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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