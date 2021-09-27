Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis ekipleri, göçmen kaçaklığı yapılacağı bilgisi üzerine Akbez Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.
Kimlik kontrolünde araçtaki 22 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.
Yabancı uyruklular ile Suriyeli sürücü M.H. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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