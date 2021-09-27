Şırnaklı 5 çocuk annesi Hayal Erkan, kocası Abdi Erkan´ın 2017 yılında kömür ocağında kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesinden sonra ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kaldı.

Merkeze bağlı Balveren Beldesi´nde yaşayan Hayal Erkan iş imkanlarının kısıtlı olduğu beldede yapacak iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve çok beğenilen menengiç kahvesi işine girmeye karar verdi.

Evde kendi yöntemleriyle menengiç kahvesi yapıp satarak ailesinin geçimini sağlayan Erkan, bir süre sonra işini büyütmeye karar verdi. Bir dükkan kiralayan ve KOSGEB´e başvuran Erkan, yüzde 90 hibe desteğiyle 3 makine alarak seri üretim yapmaya başladı.

Eşini de yanına alan Erkan, şimdi İstanbul ve Ankara gibi Türkiye´nin birçok kentinin yanı sıra Irak´a, ürettiği menengiç kahvelerinden gönderiyor.

Erkan´ın şimdiki hedefi, işi daha da büyüterek, beldede istihdama katkı sağlamak.

"İstanbul, Ankara, İzmir, Irak’tan taleplerimiz var"

Hayal Erkan, eve gelen misafirlere ikram ettiği menengiç kahvesinin beğenilmesi üzerine kolları sıvamış Pek çok yere hazırladığı kahve numunesi bırakarak iş dünyasına girmiş.

"Dostlarımız kahve satın alınca, çocukların okul ihtiyacı karşılandı. Eşim de iyileşti. Ondan sonra Şırnak merkeze giderek dükkan dükkan, kafe kafe dolaşarak numuneler bıraktı. İçenler beğenince biz de daha nasıl başarılı olabiliriz, işimizi nasıl büyütebiliriz, dedik. Ondan sonra kırma işlemi de yaptık ve herkes çok beğendi. Ben ürettim eşim merkeze götürüp tanıttı. Çok talep olunca gücümüz yetmedi. Makinemiz küçüktü. KOSGEB´e başvurduk. Sağ olsun onlar da destek verdiler.

Biz de işimizi büyütüp markalaştırmaya karar verdik. Kadınlar el attığı her şeyi güzelleştiriyor. Yeni makineler aldım. Kavurma makinesi, kırma makinesi ve yağ makinesi aldık. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Önce hediye veriyoruz. Müşteriler içince sipariş veriyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Irak’tan taleplerimiz var. Eşim ile beraber çalışıyoruz. Ben üretiyorum eşim pazarlamasını yapıyor. Beraber gece gündüz çalışıyoruz. Sabah geliyoruz, üretiyoruz, paketliyoruz. Eşime veriyorum o Şırnak merkeze götürüp teslim ediyor. Beraber sırt sırta verip gidiyoruz. İnşallah daha büyük adımlar atacağız.”

"Daha büyük makine almak için KOSGEB’e başvurduk"

Maden ocağında geçirdiği kaza sonrası evin büyün yükünün eşinin omuzlarına kaldığını ifade eden Abdi Erkan ise, "Ben iyileşince pazarlama işi bana kaldı. Eşim de üretimini yapıyordu. İlk önce arkadaşlarıma dağıttım tanıtım amaçlı. Biz küçük makine ile iş yapıyorduk. Sonra makine küçük olunca daha büyük makine almak için KOSGEB’e başvurduk. KOSGEB de bize destek verdi. Şu anda onların sayesinde işimizi büyütüyoruz ve daha da büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.