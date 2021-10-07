Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, Yeni Mahallede ikamet eden M.E.M'nin evinde yaptığı aramada, 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.