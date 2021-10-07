Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, Yeni Mahallede ikamet eden M.E.M'nin evinde yaptığı aramada, 21 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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