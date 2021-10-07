Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tost makinesinin içinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada tost makinesinin içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ve 10,50 gram esrar ele geçirildi.
Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı yapan şahıs ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Merkez ilçe Antakya'da bir araç içerisinde yapılan aramada, tost makinesi içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ve 10,50 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerden A.K. gözaltına alınırken, B.B. ve M.A. hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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