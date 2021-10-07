Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir haftadır aranan alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan alzheimer hastasının cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde dere yatağında bir erkek cesedi olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, cesedin alzheimer hastası 55 yaşındaki İsmet Zengin'e ait olduğunu belirledi.
Zengin'in bir hafta önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.
Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: Bursa
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