Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Ovakışla Beldesi yolu üzerinde çıkarılan taşlar geçmişte kale, kilise, cami, kümbet, çeşme ve minare gibi yapılarda kullanılırken günümüzde bina izolasyonu, mezar, çeşme gibi yapılarda kullanılıyor.

Toprağın altından çıkarılan Ahlat taşının zahmetli yolculuğu, bölgede çok sayıda kişiye istihdam da sağlıyor.

Günün ilk ışıklarıyla ocaklara gelen işçiler, büyük emek harcayarak çıkardıkları taş blokları işlenmek üzere atölyelere gönderiyor.

Burada şekillenen taşlar, yalıtım ve döşeme malzemesi olarak inşaatlara satılıyor. Son zamanlarda özellikle sıcak iklim bölgelerine satılan Ahlat taşına mikroklima özelliği sayesinde rağbetin arttığı ifade ediliyor.

"Yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak tutuyorlar"

Babasından öğrendiği taş işçiliğini kendisinin de 17 yıldan beridir sürdürdüğünü söyleyen Seyfettin Nacaroğlu, taşın bölgede kullanıldığını, ancak son yıllarda Adana başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'ne gönderdiklerini söylüyor. Nacaroğlu sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Her sabah saat 05.00’da evimizden çıkarak bu taş ocağına geliyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte tonlarca ağırlıkta bulunan kaya parçalarını büyük kütleler halinde çiviler, balyozlar yardımıyla çıkarıyoruz. Daha sonra kesilmek ve şekillendirmek üzere atölyemize gönderiyoruz. Günde ortalama 30-40 kadar kaya parçası çıkarıyoruz. Atölyede şekillenen taşlar binaların dış cephe kaplamasında ya da yalıtımında kullanılıyor. Bu taşların en büyük özelliği, yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak tutmasıdır. Özellikle sıcak iklimin yaşandığı Adana bölgesinden bu yıl ciddi talep aldık. Buralarda yaz aylarında serin olması için kullanılıyor. Bizlerde çocuklarımızın geçimini bu şekilde sağlıyoruz. Zor ama sevdiğimiz bir iş. Burada kırmızı, siyah ve beyaz renkte taşlar çıkıyor. Dekorasyon için de bu taşlar kullanılıyor.”

