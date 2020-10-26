İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde bir ikamette sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde yapılan aramada 2 bin 40 litre sahte içki bulundu. Gözaltına alınan ikamet sahibi emniyete götürüldü.

Sahte içkiden 81 ölüm

Sahte içkiden ölümlerin önü alınamıyor. Hafta sonu metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören İzmir'de 7, Mersin ve Samsun'da birer olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e, yurt genelindeki toplam ölü sayısı ise 81'e çıktı.

Sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonlar da sürüyor. Son olarak Muğla'daki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Ölüm ve zehirlenmelere ilişkin 9 Ekim'den bu yana yürütülen soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 108'e ulaştı.

Yurt genelindeki operasyonlarda ele geçen sahte içki miktarı ise 161 bin tonu aştı.