Haber Giriş: Kaynak: İHA
Su borusundan fışkıran tazyikli su cami minaresini aştı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum’da yapılan yol çalışması sırasında kepçe darbesiyle patlayan su borusundan yükselen tazyikli su, yan tarafta bulunan cami minaresinin boyunu aştı. O anlar kameraya yansıdı.
Erzurum-Çat karayolu Şehir Hastanesi yakınlarında yol çalışması yapan iş makinesi su borusunun patlamasına neden oldu.
Tazyikli şekilde bir anda fışkıran su, yan tarafta bulunan cami minaresinin boyunu aştı.
Yaklaşık yarım saat devam eden arıza ESKİ ekiplerinin arızaya müdahale etmesi sonucu giderildi.
Taziyikli suyun caminin minaresini aştığı anlar kameraya yansıdı.
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