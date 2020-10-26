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6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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