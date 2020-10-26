Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş’ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı.
Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığındaki toplantıda yeni kararlar alındı.
Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:05
Sıradaki Haber
İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz