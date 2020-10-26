Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik artırılan denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda 1523 personelden oluşan 298 ekip, alanda çalışma yapıyor.

Ekipler, kentteki en işlek cadde, sokak ve parklarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralı konusunda uyarıyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri ve kişiler hakkında ceza uygulanıyor.

Salgın sürecinin başladığı mart ayından bu yana yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayanlara yönelik uygulanan ceza miktarı 50 milyon 531 bin 405 liraya ulaştı.

Açıklamada ayrıca, denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulandı.