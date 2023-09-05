Hatay'da 158 konteyner kent depremzedelere hizmet veriyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat ve devamında 20 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası ortaya çıkan sorunlardan birinin de barınma olduğunu söyledi.

Bu sorunun çözümü için çadır dağıtımı ve çadır kentlerin kurularak vatandaşa çare olmaya çalışıldığını belirten Masatlı, bu sürecin ardından da bir ailenin yaşayabileceği, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek donanımla inşa edilen konteyner kentlerin kurulmaya başladığını hatırlattı.

İl genelinde açık olan ve inşaatı devam eden 216 konteyner kent alanı olduğunu aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Oturuma açık olan 158 konteyner kentimizde 47 bin 772 ailemizi misafir etmekteyiz. Konteyner kent yapımı için 5 alanın daha proje çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışmalar tamamlandığında 221 konteyner kent alanında ulaşacağımız nihai konteyner sayımız 77 bin olacak. Vatandaşlarımıza sıcaklarda konforlu yaşam alanı sunmak için konteynerlerimize klima dağıtımı yapıyoruz. Bu zamana kadar 1293'ü şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli bireylerimiz, 34 bin 745'i konteyner kent olmak üzere toplamda 36 bin 38 klima dağıtılmış olup 13 bin 606 klimanın da planlaması yapılmış ve sevkiyatı bekleniyor. Sevkiyatı tamamlanan klimaların da vatandaşlarımıza dağıtımı ve montajı vakit kaybedilmeden gerçekleştirilecek."

Masatlı, klimaya ek olarak 33 bin 124 vantilatörün de yaz mevsimi başlangıcından beri vatandaşlara dağıtıldığını aktardı.

Her konteynere aile-birey sayısına göre battaniye, yatak ve nevresim takımı tahsisi yapıldığını da ifade eden Masatlı, yine kış mevsiminde kullanılmak üzere radyatör dağıtımlarının da gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Masatlı, halı, buzdolabı, ocak, kıyafet dolabı, mutfak ve temizlik setleri, kanepe, ranzanın da konteynerlere yerleştirildiğini anlatarak, buralarda güvenlik, sağlık, eğitim ve psikososyal destek hizmetlerinin de sunulduğunu söyledi.

Kalıcı konutların ilk etapları kasım, aralık itibarıyla teslim edilecek

Masatlı, bu yaşam alanlarından sonraki aşamanın ise vatandaşları kalıcı konutlarına biran önce yerleştirmek olduğunu belirterek, "TOKİ projeleri kapsamında ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan kalıcı konut sayısı 32 bin 609'dur. Toplam planlanan kalıcı konut sayısı ise 73 bin 712'dir. Kalıcı konutların ilk etaplarının kasım, aralık itibarıyla sahiplerine teslim edileceğini ön görmekteyiz. Tüm kurum ve birimlerimizle vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve mutluluğu için her daim sahadayız ve çalışıyoruz. Bu süreci, devletimiz ve milletimiz el ele verip atlatacağız inşallah." diye konuştu.

Konteyner kent sakinleri sunulan imkanlardan memnun

Samandağ ilçesindeki Gastronomi Konteyner Kenti'nde konaklayan 60 yaşındaki Hilal Kurtdere depremde evini kaybettiğini, yaklaşık 2 hafta önce de buradaki konteynere eşi ve oğluyla yerleştiklerini anlattı.

Kurtdere, evinden kurtardığı çiçeklerle donattığı konteynerinde kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Buraya adapte olup, sevip, benimseyip kalabilmek için çiçeklerimi burada görmem gerekiyor. Konteynerimden çok memnunum, eşyalarımız, klimamız var çok şükür, sağ olsun devletimiz bunlara el attı. Rahat uyuyoruz. Buradaki yönetimden de çok memnunuz. Hepsi çok iyi insanlar, çok iyi ilgileniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Konteyner kent sakinlerinden 53 yaşındaki Selma Sağaltıcı da 3 çocuğuyla kaldığı konteynerde çok huzurlu olduğunu söyledi.

Konteynerde her türlü ihtiyaçlarının bulunduğunu belirten Sağaltıcı, "Burada çok iyiyiz, memnunuz. Özellikle klimalar takıldığından beri çok rahatız." dedi.