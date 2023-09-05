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Türkiye
DHA 05.09.2023 10:26

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

İzmir'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasının askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu örgüt sorumlularına yönelik çalışma yapıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi bilgiler eşliğinde 9 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Savcılığın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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