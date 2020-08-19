Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hatalı sollama yapan araç kazaya ramak kala durabildi
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, seyir halindeki araç ile hatalı sollama yapan otomobilin kafa kafaya çarpışmalarına ramak kaldığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynarca'dan Kandıra istikametine seyir eden otomobil, Uğurlu Mahallesi yakınlarında, karşı istikametten gelen ve hatalı sollama yapan otomobille karşı karşıya geldi.
Her iki sürücünün de durumu fark ederek son anda fren yapmasıyla olası bir trafik kazası önlenirken, hatalı sollama yapan lüks otomobil sürücüsü, özür dileyerek yoluna devam etti.
Otomobillerin kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldukları anlar, araç içerisinde bulunan kameraya yansıdı.
Etiketler: sakarya hatalı sollama kafa kafaya çarpışmaSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:39
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