Kaynarca'dan Kandıra istikametine seyir eden otomobil, Uğurlu Mahallesi yakınlarında, karşı istikametten gelen ve hatalı sollama yapan otomobille karşı karşıya geldi.

Her iki sürücünün de durumu fark ederek son anda fren yapmasıyla olası bir trafik kazası önlenirken, hatalı sollama yapan lüks otomobil sürücüsü, özür dileyerek yoluna devam etti.

Otomobillerin kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldukları anlar, araç içerisinde bulunan kameraya yansıdı.