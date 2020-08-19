Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 53 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 53 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:39
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