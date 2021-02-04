Hatalı park edilen araçlar, dar sokaklar, yoğun trafik... Hepsi itfaiyenin önünde engel oluyor.

İstanbul'da İtfaiye ekipleri, ihbar aldıktan sonra her türlü zorluğa rağmen ortalama 5 dakika 41 saniyede olay yerine ulaşıyor.

Ancak bu süre yola çıkan engeller yüzünden kimi zaman artıyor.

"Bizim işimiz nokta atışı"

İtfaiye onbaşı Yasin Doğan, görevdeyken yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Trafik sorunumuz var, hatalı parklar başlıca problemimiz. Onun haricinde pazar yerleri. Pazarcıların haricinde esnafın ara sokaklara araç park etmeleri de bizi engelliyor. Lamba yanıp 5 araç gittiği zaman, sokağa girdiği zaman, bir daha bu 5 büyük kamyonu geri çıkartayım, başka sokaktan gideyim imkanı yok. Bizim işimiz nokta atışı. Biz direkt oraya gideceğiz"

Manyetik mantarların park alanı gibi kullanılması

İtfaiyenin yolunu kesen diğer bir unsur ise yayalaştırılan sokakların girişlerindeki manyetik mantarların park alanı gibi kullanılması.

Tüm engellere rağmen ekiplere, yol gösteren mıntıkacılar, olay yerine ulaşmada önemli bir görev yapıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu