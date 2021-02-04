Sarıoğlan ilçesine bağlı Sofumahmut Mahallesi'nde kuduz vakası görülmesi üzerine mahalle, hayvan giriş-çıkışına kapatıldı

Mahallede bulunan hayvanlar da aşılanmaya başlayacak.

Gerekli süreç tamamlandıktan sonra karantina kaldırılacak.

Kuduzdan şüphelenilen hayvan itlaf edilerek gömüldü

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu bakanlığımızın rutin, her zaman yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi. Hastalığın, dışarıdaki yayılım esnasında bir tilki veya benzeri hayvanın ısırması sonucu bulaşma ihtimali çok yüksektir. Zaten Bakanlığımız da bununla ilgili gerekli çalışmaları sürekli yapmakta. Uçakla aşılı yemler atılarak doğal hayatta da yaban hayvanlarının kuduz korunması için gereken tüm çalışmalar bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Sarıoğlan'daki mahallemizde olan olayla alakalı da herhangi bir problemimiz yok."

Kuduz olduğundan şüphelenilen hayvan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındı ve itlaf edilerek gömüldü.