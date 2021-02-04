Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avda yakalanan balıklar göle bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Uluabat Gölü'nde sazlık alanda çalışma yapan Jandarma avlaklarda bulundurulması ve kullanılması yasak 1500 metre turna sakası ve yaklaşık 250 kilogram canlı turna balığı ele geçirdi.
Bursa'daki Uluabat Gölü'nde yasa dışı avlanmayla yakalandığı belirlenen 250 kilogram balık, yeniden göl sularına bırakıldı.
Bursa’da Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, kıyı seyir ve kontrol faaliyeti esnasında Uluabat Gölü’ndeki sazlık alanda çalışma yaptı. 1500 metre turna sakası ve yaklaşık 250 kilogram canlı turna balığı bulundu.
5 bin lira ceza kesildi
Ele geçirilen turnaları göle bırakan ekipler, turna sakasını ise Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.
Araştırmalar sonucunda turna sakasının sahibi olduğu tespit edilen A.T'ye Nilüfer Asayiş Bot Komutanlığı tarafından 5 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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