Bursa'daki Uluabat Gölü'nde yasa dışı avlanmayla yakalandığı belirlenen 250 kilogram balık, yeniden göl sularına bırakıldı.

Bursa’da Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, kıyı seyir ve kontrol faaliyeti esnasında Uluabat Gölü’ndeki sazlık alanda çalışma yaptı. 1500 metre turna sakası ve yaklaşık 250 kilogram canlı turna balığı bulundu.

5 bin lira ceza kesildi

Ele geçirilen turnaları göle bırakan ekipler, turna sakasını ise Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Araştırmalar sonucunda turna sakasının sahibi olduğu tespit edilen A.T'ye Nilüfer Asayiş Bot Komutanlığı tarafından 5 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.