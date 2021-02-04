Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metrelerce sürüklenen araç dik kaldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kırıkkale'de metrelerce sürüklenen otomobil, kavak ağacına çarptıktan sonra dik konumda kaldı. Sürücü, kazadan yaralı şekilde kurtuldu.
Kırıkkale-Konya D-715 karayolunun 60. kilometresinde, Mehmet Salih Taşdemir daresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, kavak ağacına çarparak dik nonumda durabildi.
Kazada 28 yaşındaki sürücü yaralandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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