Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Afyon lokumu" tescillendi
Coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunulan ‘Afyon lokumu’na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil belgesi verildi.
Başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak coğrafi işaret tesciline hak kazanan "Afyon lokumu" için tescil belgesinin takdimi amacıyla TÜRKPATENT'te tören düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
"Afyon lokumu"nun tesciliyle Türkiye genelinde 654 coğrafi işaret tescil sayısına ulaşıldı. Başvuru süreci de devam eden 708 de ürün bulunuyor.
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da bugüne kadar 17 ürün tescil edildi, sırada bekleyen de 16 ürün bulunuyor.
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