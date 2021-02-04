Başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak coğrafi işaret tesciline hak kazanan "Afyon lokumu" için tescil belgesinin takdimi amacıyla TÜRKPATENT'te tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Afyon lokumu"nun tesciliyle Türkiye genelinde 654 coğrafi işaret tescil sayısına ulaşıldı. Başvuru süreci de devam eden 708 de ürün bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Afyonkarahisar'da bugüne kadar 17 ürün tescil edildi, sırada bekleyen de 16 ürün bulunuyor.