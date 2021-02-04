Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Siirt'te, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi taramasında, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği ve 3 anti personel mayını ele geçirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Yerlibahçe köyü bölgesinde icra edilen "Eren-6 Şehit J.Asb.Çvş. Celal Özcan 2021/38 Operasyonu" kapsamında arazi taraması faaliyeti yapıldı.
Arazi taraması sırasında, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği ve 3 anti personel mayını ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü olarak imha edildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü
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