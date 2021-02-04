Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Gülümser Yılmaz, evinin yakın bölgesindeki restoran ve yemek fabrikalarının çöplerinden yiyecek toplayarak ilçedeki sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Sokak hayvanlarının Gülümser Annesi, 3 tekerlekli bisikletine binerek “iyilik” adını verdiği mesaiye sabahın erken saatlerinde başlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sesini duyan sokak hayvanları bisikletin önüne atlıyor

Yaklaşık 20 kilometre süren yolculuk boyunca 150’den fazla kedi ve köpeği besleyen Yılmaz, hamile köpekleri doğum yapana kadar evinde misafir ediyor ve hasta köpeklerin tedavisini üstleniyor.

Sağlık sorunları yaşadıktan sonra hayata bakış açısının değişmeye başladığını söyleyen Yılmaz, 6 yıl önce karnını doyurduğu aç köpeğin kendisine eve kadar eşlik etmesinin ardından hayvanlarla ilgilenmeye başladığını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

“Yaptığım iyiliklerle bu dünyadan gitmek istiyorum”

Yılmaz, sokak hayvanları ile arasında karşılık bir sevgi olduğunu söyledi:

“Onları yavrum gibi görüyorum ve aç yatmalarına gönlüm el vermiyor. Mal mülk benim için önemli değil. Yaptığım iyiliklerle bu dünyadan gitmek istiyorum. Yemek verdiğim her sokak köpeğini seviyor, onlarla oyunlar oynuyorum. Hayvanlar benim dünyam oldu. Onlara sevgimi hissettiriyorum. Onlar da bu sevgiye inanılmaz karşılık veriyor.”

Yılmaz, çöpten yiyecek topladığı için kendisini küçümseyenler olduğu kadar hayvanseverlerin desteğini de aldığını söyledi.