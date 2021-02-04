Çanakkale'nin Kocaköy köyünde ailesiyle yaşayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam sitenin bahçesindeki sahada basketbol oynamak üzere çıktı.

Akşam eve dönmeyen çocuklarının durumundan şüphelenen baba Mükremin ile anne Nadire Şimşek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kaan Şimşek'in en son görüldüğü bölgede jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.

"Yürüyüşe çıktı"

Kaan'ın babası Mükremin Şimşek, oğlunun her gün sitelerinin bahçesindeki basketbol sahasında top oynadığını, bazı günler de doğa yürüyüşleri yaptığını anlatarak, şunları söylemişti:

"Pazartesi günü sınavı var, ona hazırlanıyordu. Evden uzaktan eğitimine devam ediyordu. Dün de biraz top oynadı. Daha sonra eve gelip yanına 2 poğaça, 1 şişe su ve 1 muz alıp annesine 'ben biraz yürümeye gidiyorum' diyor. Sonra akşam eve dönmedi. Beşiktaş maçı vardı, kesinlikle kaçırmazdı."

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kaan Şimşek'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince evinden iki kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Gencin cesedi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Şimşek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.