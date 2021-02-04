Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kaynak işçisi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynak yapan İlyas Aladağ, elektrik akımına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
Ağır yaralanan Aladağ, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aladağ, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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