Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynak yapan İlyas Aladağ, elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Ağır yaralanan Aladağ, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aladağ, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.