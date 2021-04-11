Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 21:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hastanenin penceresinden atlayan hırsızlık şüphelisi öldü
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin tuvalet camından atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince sağlık raporu için Alaplı Devlet Hastanesine götürülen hırsızlık zanlısı Ö.Ö, izin alarak girdiği ikinci kattaki tuvaletin ışıklandırma camından atlayarak kaçmak istedi.
Beton zemine düşen şüpheli, ağır yaralandı.
Alaplı Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan zanlı, Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan şüpheli, hayatını kaybetti.
Etiketler: Hırsızlık
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