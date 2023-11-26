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Türkiye
DHA 26.11.2023 12:29

Hastanede kayıt dışı estetik soruşturmasında 2’si doktor 8 şüpheli serbest

Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nde kayıt dışı burun estetiği yapıp hastalardan para aldığı suçlamasıyla gözaltında olan 2'si doktor 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Hastanede kayıt dışı estetik soruşturmasında 2’si doktor 8 şüpheli serbest
[Fotograf: DHA]

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bismil Devlet Hastanesi'nde görev yapan kulak burun boğaz doktoru R.A. ile H.S.'nin, hastalara burun estetiği ameliyatı teklifinde bulunduğu ve devlet hastanesinde kayıt dışı ameliyat yaptıkları belirlendi.

Yürütülen soruşturmada, B.Ö., M.E., M.A. ve B.E. ile tıbbi sekreter E.Ö. ile E.A.'nın da doktorlarla birlikte çalıştığı tespit edildi.

Şüphelilerden doktor H.S., kısa süre önce tayini çıktığı İstanbul'da, diğer şüpheliler ise ilçedeki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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