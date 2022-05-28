İstanbul'dan aldığı yükü Slovakya'ya götüren Mesut Yıldız, evvelsi gün 23.00'ten bu yana sırada beklediğini söyledi.

Bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Türkiye'nin Avrupa ile ticareti yükseldi. Bu yükselmelere nazaran kapılar zayıf kalıyor." dedi.

Romanya'ya yük götüren Mustafa Bozkurt da dünden bu yana sırada olduğunu belirterek, "Yolda sıkıntılar çekiyoruz. Normalde buradan 1 günde geçiyorduk. Kuyrukların bitmesini istiyoruz." diye konuştu.